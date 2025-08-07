バーゼルのDF常本佳吾が6日、スイスリーグのヤングボーイズ戦で加入後初アシストを記録した。常本は昨季までセルベットでプレーし、バーゼルへ移籍。リーグ2位から首位チームへの移籍となった。開幕節から先発に抜擢されると、第2節ではフル出場で今季初勝利に貢献。続く第3節のヤングボーイズ戦でもフル出場となった。そのヤングボーイズ戦では3-1でリードする後半アディショナルタイム、スルーパスで右サイドを突破する。