ÄÅÅÄ³Ø±à£µ¡½£´±ÃÌÀ¡Ê£±²óÀï¡á£·Æü¡ËÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤Ï°ì²ó¡¢ÀÐ°æ¡¢ÅÄËÌ¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢Å¨¼º¤ÇÀèÀ©¡£»°²ó¤Ë¤ÏÀµÌÚ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï»Í²ó¡¢¹âÌî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢ÅÄËÌ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£±ÃÌÀ¤Ï¸Þ²ó¡¢º¬ËÜ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÈÅÄ¸ý¤Îµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î½½°ì²ó¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï£±ÅÀ¤º¤Ä¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ÄÅÅÄ³Ø±à¤Ï½½Æó²ó¡¢°ËÆ£¤Îµ¾ÂÇ