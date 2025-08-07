東急エージェンシーは、次世代の消費を担うα世代関連のマーケティング活動を支援するα世代デザインファーム「αFind(アルファインド)*」の知見を活かし『今注目の新世代 α世代のリアルを探るトークセッション』を、国内最大規模のおもちゃの祭典「東京おもちゃショー2025」内にて2025年8月28日(木)14:00〜14:45に開催します。 東急エージェンシー『今注目の新世代 α世代のリアルを探るトークセッション』 東急エージ