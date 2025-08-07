2ピースオルタナバンド・板歯目（読み：ばんしもく）が、約2年ぶりのツアー＜板歯目2025夏〜超親切ツアー〜＞を完遂した。◆ライブ写真7月の福岡・LIVE HOUSE Queblickから幕を開けた同ツアーは、大阪・東京をワンマン公演で開催。その他の会場は、2年間というパワーアップ期間のなかで切磋してきた仲間や敬愛するバンド（Suspended 4th、ルサンチマン、ハク。、the dadadadys、JIGDRESS）をゲストに迎えた対バン形式で、全国6か所