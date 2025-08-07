¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¿ô²È¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¸©Æâ¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©KNB ¿ô²È¥­¥ã¥¹¥¿ー¡¦µ¤¾ÝÍ½Êó»ÎÆî²¼¤·¤Æ¤­¤¿Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°2»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©¤«¤éÉÙ»³¸©¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤¬Àþ¾õ¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¸©²Ã²ìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ40Ê¬¤¹¤®¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¤Ë¤â¤«¤«