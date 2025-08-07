俳優の今井竜太郎が7日、都内で行われた『仮面ライダーゼッツ』制作発表会見に、堀口真帆、三嶋健太、小貫莉奈、八木美樹、古川雄輝と共に出席。変身ポーズを披露した。【写真】変身ポーズを披露する今井竜太郎シリーズ史上初となる胸に巻くベルト“ゼッツドライバー”が話題を呼んでいる本作。人の夢に潜入し、ミッションを遂行するエージェント・仮面ライダーゼッツに変身する主人公、万津莫を今井が演じる。ステージ上で