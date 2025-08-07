モノマネタレントのキンタロー。が、6日から7日にかけてエックスを更新し、現在開催中の青森ねぶた祭を訪れたことを報告し、自身のねぶた顔との2ショットを多数公開している。【写真】すっぴんでもど迫力キンタロー。ねぶた（3枚）『水曜日のダウンタウン』（TBS系／毎週水曜22時）の恒例企画「30-1グランプリ2025」で今年キンタロー。が披露したのは、青森ねぶたに扮してモノマネ。30秒左右に移動するというシンプルなネタ