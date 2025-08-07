ボディービルダーでタレント・横川尚隆（３１）の近影にフォロワーが仰天した。７日までにインスタグラムで「あと１２ｋｇくらい絞るやっとぱんっぱんの（クマの絵文字）さんから卒業できる」とつづった横川。極太の腕筋を見せた自撮りをアップし、「＃お前もボディビルダーにならないか＃どうも筋肉です」とハッシュタグを付けた。今年２月の投稿で「平均して９８ｋｇになってしまった人生最高体重人生で一番ぽちゃぽち