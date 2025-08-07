ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Ê²­Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å¤Ø¤Î°ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤òÉÔ¾µÇ§¤Ë¤·¤¿¸©¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤¿2022Ç¯¤ÎºÛ·è¤Ï°ãË¡¤À¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤é¤¬ºÛ·è¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬7Æü¡¢ÆáÇÆÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÒÀ¥Î¼ºÛÈ½Ä¹¤Ï¸¶¹ðÅ¬³Ê¤òÇ§¤á¡¢ºÛ·è¤ÎÅ¬Ë¡À­¤ò¼Â¼Á¿³Íý¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸¶¹ðÂ¦¤äÆ±¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©¤È¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÎÁÊ¾Ù¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ÎºÛ·è¤ò½ä¤ê¼Â¼Á¿³Íý¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£