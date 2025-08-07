¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ï7Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬8·î²¼½Ü¤Ë¥¤¥ó¥É¤òË¬Ìä¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8·î²¼½Ü¡×¤Ï¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÇ¯Ëö¡×¤È½¤Àµ¤·¤¿¡£