ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ËºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤Ï7Æü¡¢¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤òµ­¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡Öº£¡¢Ï¢Î©¤¦¤ó¤Ì¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÏ¢Î©»²²Ã¤Ï½Å¤Í¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£