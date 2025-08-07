「糖質カット」ができるとうたう炊飯器の表示が景品表示法違反（優良誤認表示）に当たるとした措置命令を、東京地裁が7月に取り消した判決について、国側が不服として控訴する方針を固めたことが7日、関係者への取材で分かった。消費者庁によると、景表法違反の措置命令を取り消す判決は初めてだった。取り消しの判決を受けたのは東京都渋谷区の会社。販売した炊飯器は、通常の炊飯機能に加え、水分量を多くして蒸すことで糖質