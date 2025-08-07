¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¤¥ó¥¯¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥¸¥é¤ä¥«¥á¡¢¥¤¥ë¥«¤Ê¤É³¤¤ÎÀ¸¤­Êª¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£7Æü¤ÎÄ«¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¤Î¹Á¤Ç¾®³ØÀ¸¤¬ÇÈ¾Ã¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¤ÎÄ«¡¢»ÖÉÛ»Ö¹Á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿Ìó40¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¡£¤Ï¤±¤È¥¤¥ó¥¯¤ò¼ê¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¤µÌó4¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ50¥È¥ó¤â¤ÎÇÈ¾Ã¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶áÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤»ÖÉÛ»Ö¹Á