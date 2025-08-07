¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü¡½ºå¿À¡Ê£·Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ëºå¿À¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤¬£´²ó£¶°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤¬£²£µºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡£½é²ó¤Ï£±»à»°ÎÝ¤«¤é²¬ÎÓ¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢£³²ó¤ÏÅÄÃæ¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É°ìµó£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢½é¥Ü¡¼¥¯¡¢½éÈïÃÆ¡¢½é¤Î£µ¼ºÅÀ°Ê¾å¤È½é¤Å¤¯¤·¤Î²ù¤·¤¤ÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£