【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ツアー最終日にメンバー7人で開催したアフターパーティー『VIIsual -アフターパーティ-』の模様も収録！ Travis Japanが9月17日にライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』をリリース。このたび本作の初回盤のトレーラー映像が公開された。 本作は、2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsu