俳優の結木滉星（３０）が出演ドラマを報告し、最新ショットを投稿した。７日までにインスタグラムで「テレビ東京ドラマ９『能面検事』第６話※緑川役で出演させていただきます。８月１５日（金）放送、２１時〜２１時５４分です！」と伝えた。同ドラマは常に冷静沈着で無表情であることから“能面検事”と呼ばれるエース検察官・不破俊太郎（上川隆也）が、忖度（そんたく）なしで事件の真相を暴く司法ミステリーだ。第