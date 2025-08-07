アイリスオーヤマは、理美容機器ブランド「MiCOLA（ミコラ）」の新商品として、落ちにくい頭皮の皮脂汚れを洗浄できるジェットクレンズモードを搭載した「ウルトラファインバブル クレンジングシャワーヘッド」を2025年8月29日より順次発売します。 「ウルトラファインバブル クレンジングシャワーヘッド」（ダークパール） 記事のポイント 新たに強水圧のジェットクレンズモードを搭載したことで、頭皮の頑固な皮脂も洗