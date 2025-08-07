（資料写真）横浜市教育委員会は７日、市立もえぎ野小学校（青葉区）でプールの水が４日間出しっ放しになるミスがあり、水道料金約９８万円の損害が生じたと発表した。教諭２人による給水栓の閉め忘れが原因だが、市は重大な過失には当たらないとして賠償を求めず、公費で負担すると決めた。市教委によると、２人は７月４日午後３時１５分ごろ、水のろ過洗浄作業のため、プール脇の循環機室で装置を操作して給水を開始。本来は