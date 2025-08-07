V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）のヴィアティン三重は7日、林田文弥氏（24）の監督就任を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 林田新監督は、立命館大学を卒業後の2023年にコーチとしてVT三重へ入団。昨シーズンのVリーグ男子では、チームのレギュラーシーズン西地区1位に貢献した。 2021年5月から昨シーズンまでの4年間は倉田真氏がVT三重の監督を務めて