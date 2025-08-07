7日朝からの大雨で石川県内では、交通機関にも影響が出ました。金沢駅から中継です。 髙槌 七海 アナウンサー：こちらは帰宅時間を迎えた金沢駅です。現在、列車を待っている方、今後の予定を変えるために、チケットカウンターに並んでいる方で混雑している状況です。7日は、この大雨で列車の運行にも影響が出ました。 JRによりますと、北陸新幹線では、金沢・長野間で上下線ともに運転を見合わせていまし