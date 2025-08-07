2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える「ミッキーマウス」ミッキーのベストフレンドであるKing & Princeとミッキー＆フレンズがMVで共演する新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」がデジタル配信中で、スペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』がディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）で2025年8月1日（金）より世界同時独占配信中です。このスペシ