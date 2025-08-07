今月1日に名古屋市中川区で発生した自動車盗難未遂。その犯人と同一と思われるグループが、別の店舗で犯行に及んでいました。 【写真を見る】“同じ服装”の人物が防カメに… 靴や靴下まで一緒？愛知で相次ぐ自動車盗 狙われたのはトヨタのランドクルーザー バールで威嚇する映像も 今月1日の午前3時すぎ、名古屋市中川区にある自動車販売店の防犯カメラが捉えていたのは、店の前に止まった1台の黒い車