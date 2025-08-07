津田学園―叡明タイブレークの12回裏津田学園無死一、二塁、伊藤の投前バントが失策を誘いサヨナラとなる。投手田口、捕手青木＝甲子園全国高校野球選手権大会第3日は7日、甲子園球場で1回戦2試合が行われ、津田学園（三重）と広陵（広島）が2回戦へ勝ち進んだ。津田学園は初出場の叡明（埼玉）にタイブレークの延長十二回、5―4でサヨナラ勝ち。互いに譲らない展開となり、最後は叡明の失策で決着した。広陵は六回に犠飛で