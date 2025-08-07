人事院は７日、今年度の国家公務員の月給を３・６２％（１万５０１４円）、ボーナスの年間支給月数を０・０５か月増の４・６５か月に引き上げるよう国会と内閣に勧告した。中央省庁が採用するキャリア官僚の初任給が初めて３０万円を超える内容で、優秀な人材確保につなげたい考えだ。月給とボーナスの引き上げ勧告はともに４年連続で、月給の上げ幅が３％を超えるのは１９９１年以来３４年ぶり。勧告通りに実施されれば、キャ