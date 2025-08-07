「全国高校野球選手権・１回戦、津田学園５−４叡明」（７日、甲子園球場）初出場の叡明が延長タイブレークの末、初戦突破はならなかった。無死一、二塁からのタイブレーク。１番からの好打順で根本が送りバントを決めることができず、痛恨の遊ゴロ併殺打。続く青木も空振り三振に倒れた。それでも十回裏を無失点で抑えると、十一回に田口が勝ち越しの適時打を放った。だが相手の好守に阻まれて追加点が奪えず、その裏、同