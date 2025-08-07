½÷Í¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¤äËþÅç¤Ò¤«¤ê¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡×¡Ê´ÆÆÄÃæÌîÎÌÂÀ¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼Æºé¤Ï¡Ö¶á¤±¤ì¤Ð¶á¤¤¤Û¤É¡¢°¦¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³°¦¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£ºî¤Î»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤ÎÌò¤òÄÌ¤¸