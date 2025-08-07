¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Àá¡¢G1½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤Ï6¿Í¤¬»²Àï¡£2ÆüÌÜ¤ÏÁ°ÅÄ¼Ó´õ¡Ê4R¡Ë¡¢Æ£Æ²Î¤¹á¡Ê7R¡Ë¤Ë¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê10R¡Ë¤È°ìµ¤¤Ë3¿Í¤¬¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¿å¿Àº×¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£3ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÃ£À®¤òÁÀ¤¦1¿Í¤¬»³¸ý¿¿´î»Ò¡Ê28¡áÄ¹ºê¡Ë¤À¡£G1½é½Ð¾ì¤ÏÅöÃÏ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê2·î19¡Á24Æü¡Ë¡£Í½Áª5Áö¤Î¤¦¤Á2Ãå¤ò4²ó³Í¤Ã¤ÆÆÀÅÀÎ¨5°Ì¥¿¥¤¡¢7°Ì°·¤¤¤Î½ç