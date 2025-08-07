¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Î¸«²ò¤Ë¿©¤¤°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Öóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¡Ö´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15%°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡£15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤ò´Þ¤á15%¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æóòó÷¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÆÂ¦¤È³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï7Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ