´Ú¹ñÎÁÍý¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ö갈비탕¡Ê¥«¥ë¥Ó¥¿¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ö갈비탕¡Ê¥«¥ë¥Ó¥¿¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¡¼¥×ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¡Ö갈비탕¡Ê¥«¥ë¥Ó¥¿¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤