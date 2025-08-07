TWSが、日本の夏を感じさせる特別なオフショットを公開した。【写真】ハンジン、名古屋の街中に出没「CGですか?!」最近、TWSの公式インスタグラムに数枚の写真が投稿された。公開された写真は、7月31日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに公開された、TWSの日本デビュー曲『はじめまして』スペシャルフィルムの撮影現場オフショットだ。メンバーたちは、そうめんやスイカを食べたり、全員で畳の上に寝転がったり、線香花火を手