台湾ドラマを視聴後、取材に応じる「日華議員懇談会」の古屋圭司会長＝7日、東京都新宿区台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」は7日、中国による台湾への武力行使を題材にした台湾ドラマを東京都内の映画館で視聴した。台湾総統選後に中国が軍事圧力を強める様子などが描かれ、古屋圭司会長（自民党）は「中国の脅威を現実と捉える台湾の人の心に響くだろう。（日本人も）見てほしい」と呼びかけた。