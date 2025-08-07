ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が7日までに、お笑いコンビの令和ロマンのYouTubeチャンネルにゲスト出演。年下のYouTuberについて言及する一幕があった。堀江氏は動画で「もし有名人がお笑い芸人だったら」という企画に登場。令和ロマンの高比良くるまから「芸人になりたいっていう夢を持ったまま今の子供だったら、正直小学校とかにも一応義務教育だから在籍はするけど、自分で勉強しながらお笑いの活動を始めるっていう