新型コロナウイルスの感染者が県内で増加傾向にあり、先週1週間の感染者数は、ことしで最も多くなりました。 熊本県によりますと、8月3日までの1週間に医療機関から報告があった新型コロナウイルスの感染者は690人とことしに入り最も多い数となりました。前の週と比べても125人増えたうえ9週連続の増加です。年齢別にみると▼60代が97人▼50代が90人▼30代が81人などとなっています。 夏休みやお盆のシーズンで人と会