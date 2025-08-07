RKK¤Î¥¹¥¯ー¥×Åê¹Æ¤ËÆÏ¤¤¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤é¤á¤º¤é¤·¤«¡ª³¤¤òÅÏ¤ë¥·¥«¡ª ¤Ç¤â¤Ê¤¼¡©¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ¡©ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï°Õ³°¤Ê¸«²ò¤¬¡¦¡¦¡¦ ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥·¥«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡Ö³¤¡×¤Ç¤¹¡£ ¥·¥«¤Ï¤Ê¤¼³¤¤ò±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡©ÌÜ·â¼Ô¤ÈÀìÌç²È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¦¡¦¡¦¡Ö¥·¥«¤È¾×ÆÍ¡ª¡×¡Ö½»ÂðÃÏ¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¥¢¥Ê¥°¥Þ¡×Å·Áð¤Î³¤¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥ª¥Í¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤­Êª¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡ª¡©¡×»ëÄ°¼Ô¤«¤éÆü¡¹RKK¡Ê