【MODEROID マジンサーガ】 2026年5月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID マジンサーガ」を2026年5月に発売する。価格は9,800円。 永井豪氏による原作漫画「マジンサーガ」より神の鎧「Z」がMODEROIDシリーズで初プラモデル化。 全高約170mm、各関節が可動し、付属の各種交換用手首によって様々な