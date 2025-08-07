福岡県では、伝染性紅斑（こうはん）、いわゆる「リンゴ病」の感染者数が、12週連続で「警報レベル」となっています。伝染性紅斑、いわゆる「リンゴ病」は子どもがかかりやすく、頬に赤い発疹が現れるのが特徴です。福岡県によりますと、8月3日までの1週間に1医療機関あたり3.44人の感染が確認されました。前の週のおよそ1.2倍で、福岡県内では12週連続で「警報レベル」となっています。また、長引く激しいせきが特徴の「百日せき