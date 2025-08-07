7月30日、ロシアのカムチャツカ半島沖でマグニチュード8.8の大きな地震が発生。静岡県を含む太平洋沿岸などに東日本大震災以来14年ぶりとなる「津波警報」が発表されました。最大1.3mの津波が列島を襲い、夏休みシーズンに大きな混乱をもたらしました。その一方で、SNS上では偽動画が多く出回りました。「最大4メートルの津波が観測された」というコメントとともに投稿されたこの動画。よく見ると、砂浜の人々に