µîÇ¯8·î¤Ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÉ¾²Á¸¡Æ¤²ñ¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾²ñÄ¹¤Ï¡¢Î×»þ¾ðÊó¤ÎÂ¸ºß¤¬¹ñÌ±¤Ë¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î¿ÊÊâ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯8·î8Æü¡¢Æü¸þÆç¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.1¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤ò½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢µðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ï¤ª¤è¤½1½µ