Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Ç£·ÆüÄ«¡¢¼«¾Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃËÀ­¡Ê£´£¸¡Ë¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ·ÙÀ¾À®½ð¤Ï£·Æü¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÌµ¿¦ÃË¡Ê£µ£¶¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£·ÆüÁáÄ«¡¢Æ±¶èÇëÇ·Ãã²°¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢µþÅÔÉÜ±§¼£»Ô¤ÎÃËÀ­¤ÎÂÀ¤â¤â¤ÈÆ¬¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÃË¤Ï»¦°Õ¤òÈÝÇ§¤·¡¢¡Ö»É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÁê¼ê¤Ë¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤¬·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£