「全国高校野球選手権・１回戦、津田学園５−４叡明」（７日、甲子園球場）津田学園が延長タイブレークの末、サヨナラ勝ちで２０１９年以来の白星をマークした。両チーム中盤以降は決定打を欠き、今大会２試合目の延長タイブレークに突入。十一回表に勝ち越し点を許したが、なおも１死二、三塁のピンチで伊藤の好守もあり、追加点を許さなかった。その裏、１死一、三塁と好機を広げ、遊ゴロ併殺崩れ間に試合を振り出しに戻