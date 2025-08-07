·ë¤¤È±¤ÇÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤ò¡Ä2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá±é¤¸¤ë¡¢¾¾Ìî¥Õ¥ß¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¿ÍÊª¾Ò²ð¡Û¾¾Ìî¡Ê¤Þ¤Ä¤Î¡Ë¥Õ¥ß¡§ÃÓÏÆÀéÄá¥È¥­¤ÎÊì¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Î¾å´±¤Î²È¤Ç°é¤Á¡¢½Ð±À¤Î¿À¡¹¤ÎÊª¸ì¤äÀ¸Îî¡¦»àÎî¤ÎÏÃ¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤ÎÏÃ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢¥È¥­¤Ë¤â¤è¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¥È¥­¤Î¤ªÏÃ¹¥¤­¤Ï¥Õ¥ß¾ù¤ê¡£¥È¥­¤Î¹¬¤»¤òÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ