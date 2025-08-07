世界のカブトムシやクワガタムシを間近で楽しめる特別展が、群馬県渋川市の赤城自然園で開かれています。 この「夏休みカブトムシ・クワガタムシ展」は、毎年この時期に開かれています。会場では、世界一大きいとされるヘラクレスオオカブトや、３本の長い角が特徴的なコーカサスオオカブトなど、世界のカブトムシとクワガタムシを間近で楽しむことができます。 世界の珍しいクワガタムシ・カブトムシと写真を撮れるコ