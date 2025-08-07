高校生を対象とした大学の体験授業が、群馬県前橋市の群馬医療福祉大学で行われました。 この体験授業は、群馬医療福祉大学と連携を結んでいる全国１０６校の高校に通う生徒を対象に、１０年以上前から行われているものです。高校生に大学の授業を体験してもらうことで、専門分野への興味を深めてもらい、ミスマッチを防ぐことなどが目的です。 ことしは４日間の日程を通して、高校３年生を中心に県内外の高校生約１８０人が参加