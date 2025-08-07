¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¿åÉÔÂ­¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï〝·Ã¤ß¤Î±«〟¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¥³¥áÇÀ²È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°ì°Â¿´¡×¤È°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 90ha¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¥³¥á¤òºÏÇÝ¤¹¤ë´ØÎ´¤µ¤ó¡£¿åÉÔÂ­¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¥¤¥Í¤¬¸Ï¤ì¤ëÀ£Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Æü¤«¤é7ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£´ØÎ´¤µ¤ó ¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥¤¥Í¤¬´î¤ó¤Ç