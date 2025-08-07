今年4月15日に開幕し、10月13日まで開催されている「2025年日本国際博覧会（略称：大阪・関西万博）」。すでに会場を訪れた方も、これから訪れる方も必見のグッズ5選を紹介します。1）「ミャクミャクぬいぐるみくじ」1回2200円でできる、寝そべりポーズをしたミャクミャクぬいぐるみくじ。ぜんぶで3等まであり、1等はなんと、全長約80センチメートルのビッグサイズ！2等は約46センチメートル、3等は約23センチメートルのぬい