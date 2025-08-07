大雨が市民生活に影響を与えました。県内では、発達した雨雲が流れ込んだ影響で、6日夜から7日朝にかけて下越や佐渡を中心に断続的に激しい雨が降りました。8日にかけても土砂災害などに引き続き警戒が必要です。 6日夜から断続的に雨が降り続いた村上市内。 通りかかる車は、ヘッドライトをつけて慎重に走行していました。3年前の県北部豪雨で土石流が発生した村上市小岩内地区では、高齢者等避難が出されました。 ■小岩