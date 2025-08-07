安芸郡府中町で起きた強盗殺人事件で、広島家庭裁判所は逮捕された１６歳の少年を検察官送致すると決定しました。広島地検に「逆送」が決まったのは、安芸郡に住む建設作業員の１６歳の少年です。決定によると、少年は１８歳の男女２人と共謀し、２０２５年４月に府中町の公園で東京都の会社員・里見誠さんの頭などを木の棒で複数回殴って殺害し、現金などを奪いました。広島家庭裁判所は７日、「計画的で執拗な暴行に基づく