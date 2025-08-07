¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2ÆüÌÜ7R¤ÇÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¤¥óÂ®¹¶¡ªº£Àá¤¬G1½é½Ð¾ì¤ÎÆ£Æ²Î¤¹á¡Ê38¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£½éÆü3R¤Ç¤¤¤­¤Ê¤êÁª¼êÀÕÇ¤¤ÎÅ¾Ê¤¼º³Ê¡£¸ºÅÀ5¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ10¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö17Ç¯9¥«·îÁö¤Ã¤Æ¤­¤ÆÅÚÂæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÏÆÃ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â­¤âÅ¾Ê¤À°È÷