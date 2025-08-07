7日の県内は朝から大雨となり甲佐町では1時間に87.5ミリの猛烈な雨が降りました。気象台は8日の朝にかけても局地的に雷を伴い非常に激しい雨が降るおそれがあるとして河川の増水や氾濫などに警戒を呼びかけています。前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となった県内。朝の通勤時間帯から県内のほぼ全域で大雨となりました。■北迫新太郎カメラマン「午前9時半頃の阿蘇市です。雨風が強まり雷が鳴り響いています」 大雨は午