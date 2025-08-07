¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤¬¡¢·§ËÜ¸©¤ò´Þ¤àÃÏ°è¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤­¾å¤²Éý¤ÎÌÜ°Â¤ò¡Ö64±ß¡×¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð»þµë¤Ï1000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¥Ð¥¤¥È²¿»þ´ÖÊ¬¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¡×ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¡Ø64±ß¡Ù¾å¤¬¤ë¤È²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©³¹¤ÎÀ¼ ¤³¤Î°ú¤­¾å¤²Éý¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è´Ö³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÅÔ»ÔÉô¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â °ú¤­